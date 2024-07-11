Сегодня вечером Татарстан накроют ливни и шквалистый ветер — объявлено штормовое предупреждение
Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий вечером 11 июля.
Так, по прогнозам синоптиков, некоторые города республики накроют ливни и сильный шквалистый ветер 20—24 м/с. Кроме того ожидаются грозы, возможен град.
Также в ближайшее время на территории Казани ожидается непродолжительный дождь, о чем свидетельствует информация сервиса «Яндекс.Погода».
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