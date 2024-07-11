Пилот разбившегося в Татарстане легкомоторного самолета был летчиком с десятилетним стажем

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера, 10 июля, в Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет. Как сообщил ТАСС владелец самолета и аэроклуба «Летай с нами» Степан Смирнов, возможной причиной катастрофы стало столкновение с квадрокоптером.

По словам Смирнова, у пилота-инструктора был десятилетний опыт работы — он провел в воздухе около 1500–2000 часов. Пилот был жив и здоров, техника исправна, погода летная. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования обстоятельств крушения легкомоторного самолета в Татарстане, повлекшего гибель и травмы людей.

