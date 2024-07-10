Российский научный фонд поддержит более 600 молодежных проектов

Фото: Динар Фатыхов

Российский научный фонд подвел итоги двух конкурсов в рамках Президентской программы РНФ. По результатам отбора фонд выделит более 5,5 млрд рублей на поддержку 259 проектов молодежных научных групп и 382 инициативных проекта молодых ученых в 2024–2027 годах, сообщила пресс-служба РНФ.



Заместитель гендиректора РНФ Андрей Блинов пояснил, что суммарно на конкурсы 2024 года поступило 3 тыс. заявок. Финансирование получит 641 молодежный проект. Поддержанные проекты будут выполняться коллективами молодых ученых в более чем 230 организациях из пятидесяти регионов России, а также Запорожской области и ДНР.



Победители конкурсов будут изучать различные математические проблемы, в том числе применение нейросетей, искать нейтрино высоких энергий на российском подводном телескопе Baikal-GVD, разрабатывать радиационно-устойчивые покрытия для аэрокосмической отрасли, создавать биогибридные катализаторы на базе благородных металлов и бактерий, новые методы лучевой терапии рака, системы для будущих лунных орбитальных миссий и методы использования отечественных квантовых компьютеров.