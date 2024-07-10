Организатор полета прокомментировал падение легкомоторного самолета в Татарстане
Легкомоторный самолет, который потерпел крушение сегодня утром, был в исправном состоянии. Об этом «ГТРК Татарстан» сообщил организатор полета Степан Смирнов.
— У нас пилот-инструктор. Техника была в порядке накануне и сегодня. Все было своевременно. Фото я видел там просто в поле, и ничего не видно, ничего не понятно. Техника была исправна. Пилот как бы любил полетать. Может быть, слишком острые ощущения решил добавить, и вот так вот произошло, — подчеркнул он.
Сегодня легкомоторный самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находились четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В результате крушения самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение.
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