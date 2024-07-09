Деятельность кафе «Карат» в Казани приостановлена судом на два месяца

Фото: Александр Ильин

Управление Роспотребнадзора по Татарстану провело эпидемиологическое расследование после регистрации случая сальмонеллеза у посетителя кафе «Карат», сообщает ведомство.

В ходе расследования были выявлены нарушения санитарно-технического и санитарно-гигиенического состояния помещений, отсутствие медицинского осмотра у персонала и условий для соблюдения работниками правил личной гигиены.

Кроме того, в кафе нарушалась обработка столовой и кухонной посуды, что подтверждено результатами лабораторных исследований. Также не соблюдались товарное соседство, сроки реализации готовых блюд, выявлены продукты без маркировки.

На организацию были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. По материалам управления суд принял решение о запрете деятельности кафе сроком на 70 суток.

Напомним, в России в стационарах остается 41 пациент с ботулизмом. Из них девять человек находятся на искусственной вентиляции легких.