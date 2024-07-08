Новости экономики

00:20 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Мосбиржа перестала публиковать курсы доллара и евро к рублю на главной странице сайта

19:41, 08.07.2024

На главной странице сайта Мосбиржи больше нельзя найти информацию о курсах доллара и евро по отношению к российскому рублю, сообщает РИА «Новости».

Вместо курсов доллара и евро теперь можно увидеть информацию о стоимости казахстанского тенге, белорусского рубля и турецкой лиры по отношению к российской валюте. При этом курс юаня по-прежнему занимает верхнюю строчку.

Напомним, 12 июня московская биржа объявила о временном прекращении торгов долларом США и евро в связи с введением новых санкций со стороны США. В заявлении биржи отмечается, что она обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности на рынке.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть695.3
  • Нижнекамскнефтехим93
  • Казаньоргсинтез102
  • КАМАЗ155.5
  • Нижнекамскшина55.15
  • Таттелеком0.832