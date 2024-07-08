Мосбиржа перестала публиковать курсы доллара и евро к рублю на главной странице сайта

На главной странице сайта Мосбиржи больше нельзя найти информацию о курсах доллара и евро по отношению к российскому рублю, сообщает РИА «Новости».

Вместо курсов доллара и евро теперь можно увидеть информацию о стоимости казахстанского тенге, белорусского рубля и турецкой лиры по отношению к российской валюте. При этом курс юаня по-прежнему занимает верхнюю строчку.

Напомним, 12 июня московская биржа объявила о временном прекращении торгов долларом США и евро в связи с введением новых санкций со стороны США. В заявлении биржи отмечается, что она обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности на рынке.