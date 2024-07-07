В России за сутки потушили 81 природный пожар

Фото: Динар Фатыхов

За сутки в России потушили 81 природный пожар. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 6 июля 2024 года в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 81 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 129 152 гектара, — отмечается в сообщении.

К полуночи на 7 июля на территории страны фиксировалось 344 лесных пожара на площади 571 тысяча гектаров.

По всей России фиксируется аномальная жара — в стране зарегистрировали 38 новых температурных рекордов. Такая погода не обошла стороной и Татарстан.