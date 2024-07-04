Жительница Казани перевела мошенникам более 3,8 млн рублей

В Казани возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба мэрии города. Жертвой аферистов стала 30-летняя местная жительница. Она перевела злоумышленникам более 3 млн 800 тыс. рублей, взятых в кредит.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что на женщину пытаются оформить кредит. Мужчина предложил свою помощь и убедил следовать его советам. В результате женщина оформила несколько кредитов на общую сумму более 3 миллионов 800 тысяч рублей и перевела средства частями на сторонние счета. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас ведутся поиски подозреваемых, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Правоохранители напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников, нужно перепроверять информацию, поступающую от незнакомцев. Не следует переводить деньги неизвестным лицам.

Напомним, в Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего волейболиста Александра Хрипуна. По предварительным данным, он нашел интимные фотографии 23-летней девушки на одном из сайтов и связался с ней в мессенджере. Под предлогом удаления фотографий Хрипун убедил девушку перевести ему 3,8 млн рублей.