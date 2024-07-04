«Яндекс» начал маркировать рекламные изображения, созданные нейросетью

«Яндекс» внедрил маркировку изображений, созданных нейросетью YandexART, в рекламе на платформе «Директ». Теперь пользователи могут увидеть пометку, указывающую на генеративный контент, нажав на три точки в верхнем правом углу объявления.

Эксперты отмечают, что отличить фотографии, созданные человеком, от тех, которые генерирует искусственный интеллект, может быть непросто. Представители компании подчеркивают важность информирования пользователей о взаимодействии с генеративным контентом.

— Мы видим рост использования нейрокартинок среди наших рекламных партнеров, поэтому решили начать маркировку именно с них, — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

В дальнейшем компания планирует развивать маркировку ИИ-контента и в других своих сервисах. Нейросети «Яндекса» начали создавать готовые рекламные объявления для предпринимателей в 2023 году. Языковая модель может написать заголовок и основное сообщение для бизнеса, а диффузионная нейросеть YandexART — нарисовать соответствующую иллюстрацию.



Екатерина Петрова