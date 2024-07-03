Минниханов на открытии нового элеватора ООО «Свияжск-Зернопродукт»: «Работы у вас будет достаточно»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новый элеватор ООО «Свияжск-Зернопродукт», расположенный на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, передает пресс-служба главы республики.

Элеватор, построенный компанией «Август-Агро», будет обеспечивать хранение, очистку, сушку, перевалку и погрузку сельхозпродукции с возможностью отгрузки на автомобильный, водный и железнодорожный транспорт. Мощность хранения достигает 112 тыс. тонн зерна в 16 силосных корпусах. Общая сумма инвестиций составила 2,8 млрд рублей.

На сегодняшний день элеватор работает в режиме пусконаладки. Минниханов осмотрел лабораторию, где специалисты будут определять качественные показатели поступающего зерна и контролировать соблюдение ветеринарно-санитарных норм. Затем раис осмотрел комплекс автоприемки и хранения продукции, а также линию отпуска продукции. Здесь состоялась первая тестовая отгрузка зерна в железнодорожные вагоны.



— Очень хорошая площадка, удобная инфраструктура и уникальные логистические возможности. Железнодорожный транспорт, водный путь, рядом две федеральные трассы — М-7 и М-12. Уверен, что работы у вас будет достаточно, — добавил раис Татарстана.

Через элеватор будет проходить более 450 тыс. тонн урожая в течение года. Комплекс способен обеспечить быструю погрузку на суда до 700 тонн зерна в час, а на ж/д и автотранспорт — 350 тонн в час.