Талибы* поблагодарили российские власти за конструктивную позицию

В преддверии конференции ООН по Афганистану в Дохе состоялась встреча специального представителя президента России Замира Кабулова и официального представителя контролирующего Афганистан движения «Талибан»* Забихуллы Муджахида. Об этом Муджахид сообщил в социальной сети, передает «Интерфакс».

По словам представителя талибов*, на встрече обсуждались вопросы укрепления отношений между Афганистаном и Россией. Также он отметил, что Россия поддержала позицию Исламского Эмирата Афганистан, а талибы* выразили благодарность за конструктивную позицию.

Кроме того, Забихулла Муджахид рассказал о встрече со специальным представителем президента Узбекистана Исматуллой Иргашевым. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, касающимся двух стран. Представитель талибов* также сообщил, что Узбекистан заявил о поддержке позиции Исламского Эмирата.

Конференция ООН по Афганистану пройдет в Дохе 30 июня — 1 июля. В прошлой конференции в феврале талибы* не участвовали, выразив несогласие приглашением на конференцию не поддерживающих их афганских активистов, а также ее повесткой.