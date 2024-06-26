Россия ввела ответные санкции против 27 граждан Австралии

Фото: Татьяна Демина

Россия закрыла въезд для 27 австралийцев в ответ на антироссийские санкции со стороны правительства Австралии. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Въезд в Россию бессрочно закрыт для бывших политиков, руководителей компаний, преподавателей вузов, журналистов и общественных деятелей. В МИД считают, что эти люди формируют в Австралии антироссийскую повестку дня.

Ранее МИД России ввел санкции в отношении 235 граждан Австралии за русофобские, по их словам, кампании коллективного Запада.

