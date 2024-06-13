В Татарстане запустили новые авиарейсы в Грузию

Фото: Максим Платонов

С 7 июля по 13 октября будут вылетать самолеты из Казани в Батуми, сообщает пресс-служба мэрии города. Рейсы будут выполняться по воскресеньям. На маршруте задействуют лайнеры SSJ-100, вмещающие от 87 до 108 пассажиров.



Вылет из столицы Татарстана назначен на 15.15, а обратный рейс запланирован в 21.10 по местному времени. Продолжительность перелета составит порядка 3 часов 20 минут.

Напомним, с 4 июня из Казани запущены регулярные рейсы в Мурманск и обратно. Полеты из Международного аэропорта «Казань» выполняются трижды в неделю.



Рената Валеева