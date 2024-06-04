Исследование РАНХиГС: учителя должны владеть универсальными компетенциями

Фото: Максим Платонов

Учителя должны не только глубоко знать преподаваемый предмет, но и обладать универсальными компетенциями, как показало исследование Президентской академии (РАНХиГС), результаты которого опубликовала газета «Ведомости». Согласно данным исследования, к универсальным компетенциям относятся разрешение проблем, информационная грамотность и коммуникативные навыки.

Авторы исследования выделили три ключевые универсальные компетенции:

Разрешение проблем : включает анализ рабочей ситуации, целеполагание, планирование, текущий контроль деятельности и оценку результатов.

включает анализ рабочей ситуации, целеполагание, планирование, текущий контроль деятельности и оценку результатов. Информационная грамотность : поиск, извлечение и обработка информации.

поиск, извлечение и обработка информации. Коммуникативные навыки: письменная и устная коммуникация, публичное выступление, ведение диалога и продуктивная групповая коммуникация.

Опрос, проведенный среди руководителей 255 общеобразовательных организаций в Ярославской и Самарской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, показал, что в профессиональном стандарте педагога универсальные компетенции не представлены явно, хотя они косвенно отражены в формулировках трудовых функций.

Эксперты отмечают, что специализированные профессиональные компетенции быстро обновляются в условиях экономической и политической нестабильности, тогда как универсальные способы деятельности имеют более длительный «жизненный цикл» и значительно повышают эффективность работы педагогов. Администрации школ стремятся уменьшить число неопределенных ситуаций за счет регламентированных действий учителей.

Исследование также показало, что требования работодателей к универсальным компетенциям учителей не зависят от региональных особенностей, местоположения, статуса и размера школы. Руководство учебных заведений рассматривает универсальные компетенции как базу для выполнения узкоспециализированных функций.

По словам Виктории Прудниковой, директора Самарского филиала РАНХиГС и автора исследования, текущие требования к уровню компетенций отражают тенденцию к формированию единого образовательного пространства и унификации образования. Учебные планы и образовательные технологии позволяют педагогам действовать по отработанным схемам, не требующим постоянного внедрения новшеств.



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Екатерина Петрова