В Казани на 4 дня приостановят телерадиовещание нескольких каналов
В Казани с 24 июня приостановят работу программы эфирного телерадиовещания, сообщили в минцифры Татарстана.
Отключение связано с проведением капитального ремонта антенно-мачтового сооружения на радиотелецентре РТРС.
Работы будут проводиться с 24 по 28 июня и 15 июля с 10.00 до 17.00. Вещание приостановят следующие каналы: «Радио России + Радио Татарстана», радио «Маяк», радио «Вести ФМ», 1-й и 2-й федеральные мультиплексы (РТРС-1 и РТРС-2).
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