Законопроект о превышении самообороны в своем доме отправили на доработку

Фото: Дарья Пинегина

Законопроект о превышении самообороны в своем доме отправили на доработку. Такой отзыв дало сегодня правительство России.

Отмечается, что законопроект уже не получил поддержку кабмина в 2022 году и с тех пор «концептуальных изменений не претерпел».

Напомним, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов внес на рассмотрение законопроект о превышении самообороны в собственном жилище. Согласно ему, лицо, превысившее меры защиты в своем доме, не должно впоследствии доказывать свою невиновность.