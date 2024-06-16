Владимир Путин поздравил медиков с профессиональным праздником

Фото: Динар Фатыхов

Владимир Путин поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником. В своем поздравлении, которое опубликовано на сайте Кремля, он подчеркнул достижения российской системы здравоохранения и ее потенциал для дальнейшего развития.

— Российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается. В регионах модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики. Конечно, нам предстоит здесь решить еще немало задач. Но уже сделанное, достигнутое — это прочная основа для уверенной реализации новых планов и программ, — сказал Путин.

Особое внимание Владимир Путин уделил вкладу представителей медицинских научных школ, а также специалистов из других областей науки — биологии, химии, физики и математики — в создание прогрессивных методов лечения болезней, новых вакцин и лекарственных препаратов.

Напомним, Татарстан занял предпоследнюю позицию среди регионов Приволжского федерального округа по обеспеченности врачами.