Раис Татарстана — мусульманам России: «Курбан-байрам — время духовных подвигов»

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман России по случаю праздника Курбан-байрам. В его обращении говорится:

— В этот благословенный день мусульмане всего мира, обращая свои взоры к священной Мекке, благодарят Всевышнего Аллаха за его бесконечные милости. Курбан-байрам — это время нравственного очищения, духовных подвигов, благородных дел и бескорыстных поступков.

«Совершая хадж к святым местам и принося искупительную жертву, верующие приобщаются к вечным ценностям, объединяются в стремлении к самосовершенствованию, укрепляют веру в идеалы добра и справедливости, — напомнил раис Татарстана. — Мы искренне верим, что наши молитвы о даровании благ, укреплении единства, мира и согласия будут услышаны Всевышним и сделают нашу жизнь духовно богаче и содержательнее».

Особо Рустам Минниханов отметил: «Отрадно, что в условиях существующих вызовов мусульмане республики вместе с православными и представителями других религий наглядно демонстрируют свою приверженность традиционным ценностям, оказывая поддержку всем нуждающимся, пожилым людям, многодетным семьям и родственникам защитников Отечества», добавив, что особое звучание в этом приобретает Год семьи, объявленный Владимиром Путиным.

«Уверен, что празднование Курбан-байрама в Татарстане пройдет, как и в прежние годы, в благочестивой и доброжелательной атмосфере, а участниками мероприятий станут не только татарстанцы, но и многочисленные гости нашей республики. Желаю всем счастья, мира, добра, благополучия и помощи Всевышнего в ваших благих начинаниях!» — поздравил всех мусульман с праздником Рустам Минниханов.

Напомним, сегодня мусульмане всего мира отмечают один из двух главных праздников ислама — Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Курбан-байрам — один из главных мусульманских праздников, который отмечается через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан.