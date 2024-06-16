В Европе растет популярность книг на английском языке

Европейские книжные магазины фиксируют заметный рост продаж книг на английском языке, особенно среди молодежи, которая стремится следовать трендам, популярным в социальных сетях, таких как TikTok. По данным издателей и экспертов, все больше европейцев, особенно в странах Скандинавии, Нидерландах и Германии, предпочитают читать американские и британские книги в оригинале — вместо локализованных переводов.

Например, когда лауреат Пулитцеровской премии Дженнифер Иган приехала в Нидерланды для продвижения своего романа The Candy House, большинство поклонников приносили ей для подписи книги на английском языке. По данным нидерландского издательства De Arbeiderspers, около 65% продаж The Candy House в стране приходятся на оригинальные англоязычные издания.

Интерес к книгам на английском языке, в свою очередь, оказывает давление на рынок переводной литературы. Это может снизить доходы авторов и уменьшить количество переводных изданий.

Интерес к книгам на английском языке оказывает давление на рынок переводной литературы. Leslie Lopez Holder на Unsplash

Эксперты отмечают, что большинство англоязычных книг, которые продаются за рубежом, — это дешевые издания в мягкой обложке, что делает их более доступными по цене по сравнению с переводными версиями. Этот тренд усилился в последние годы благодаря популярности книг в социальных сетях, особенно на платформе TikTok. Молодые читатели предпочитают оригинальные обложки и названия книг, соответствующие тем, что они видят в Сети.

В некоторых книжных магазинах Амстердама молодежные разделы почти полностью состоят из англоязычных книг, в то время как выбор книг на голландском языке ограничен. Книготорговцы наблюдают за этим с беспокойством, так как это может затруднить европейским издателям возмещение затрат на публикацию переводных версий.

Издатели пытаются противостоять этому тренду, выпуская переводы с оригинальными английскими названиями и обложками, чтобы привлечь внимание читателей. Например, нидерландское издание романа Ребекки Куанг Yellowface выглядит идентично оригиналу, включая английское название.

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Екатерина Петрова