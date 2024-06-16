Новости общества

01:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рост популярности книг в ПФО: что читают жители региона?

11:41, 16.06.2024 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
Рост популярности книг в ПФО: что читают жители региона?
Фото: Динар Фатыхов

По данным сети книжных магазинов «Читай-город», Приволжский федеральный округ продолжает демонстрировать высокий интерес к чтению книг. По итогам первых пяти месяцев 2024 года в регионе зафиксирован рост продаж на 6,2% по сравнению с прошлым годом.

В округе работают 102 магазина сети «Читай-город». Согласно анализу Минцифры по книжному рынку за 2023 год, в топ-10 по обеспеченности книжными магазинами входят пять городов-миллионников Поволжья: Казань, Самара, Пермь, Уфа и Нижний Новгород. Казань занимает первое место с показателем в 25 тысяч жителей на один книжный магазин. О том, в какой ситуации сейчас находятся традиционные книжные магазины, недавно писало «Реальное время».

Наиболее популярными книгами среди жителей ПФО в период стали:

  • Ольга Примаченко. «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»;
  • Джордж Клейсон. «Самый богатый человек в Вавилоне»;
  • Анна Маслова. «Чебурашка. Официальная новеллизация»;
  • Джон Стрелеки. «Кафе на краю земли»;
  • Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита» (историю создания романа читайте здесь);
  • Мосян Тунсю. «Благословение небожителей. Том 1-й»;
  • Ольга Примаченко. «Все закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки»;
  • Джейсон Клир. «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих»;
  • Виктор Франкл. «Сказать жизни «ДА!» Психолог в концлагере» (рецензию на книгу читайте здесь);
  • Стефани Шталь. «Ребенок в тебе должен обрести дом».

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоКультура

Новости партнеров

Читайте также