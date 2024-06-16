Рост популярности книг в ПФО: что читают жители региона?

Фото: Динар Фатыхов

По данным сети книжных магазинов «Читай-город», Приволжский федеральный округ продолжает демонстрировать высокий интерес к чтению книг. По итогам первых пяти месяцев 2024 года в регионе зафиксирован рост продаж на 6,2% по сравнению с прошлым годом.

В округе работают 102 магазина сети «Читай-город». Согласно анализу Минцифры по книжному рынку за 2023 год, в топ-10 по обеспеченности книжными магазинами входят пять городов-миллионников Поволжья: Казань, Самара, Пермь, Уфа и Нижний Новгород. Казань занимает первое место с показателем в 25 тысяч жителей на один книжный магазин. О том, в какой ситуации сейчас находятся традиционные книжные магазины, недавно писало «Реальное время».

Наиболее популярными книгами среди жителей ПФО в период стали:

Ольга Примаченко. «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»;

Джордж Клейсон. «Самый богатый человек в Вавилоне»;

Анна Маслова. «Чебурашка. Официальная новеллизация»;

Джон Стрелеки. «Кафе на краю земли»;

Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита» (историю создания романа читайте здесь);

Мосян Тунсю. «Благословение небожителей. Том 1-й»;

Ольга Примаченко. «Все закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки»;

Джейсон Клир. «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих»;

Виктор Франкл. «Сказать жизни «ДА!» Психолог в концлагере» (рецензию на книгу читайте здесь);

Стефани Шталь. «Ребенок в тебе должен обрести дом».

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова