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Рустам Минниханов встретился с министром спорта Чечни Ахматом Кадыровым

16:09, 12.06.2024

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым. Встреча прошла в казанском Кремле, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между республиками в области спорта, организации спортивных мероприятий различного уровня и реализации совместных проектов. Также был затронут вопрос обмена опытом и развития межрегионального взаимодействия в сфере молодежной политики.

До этого Ахмат Кадыров возглавлял Министерство Чеченской Республики по делам молодежи.

Напомним, 16-летний Адам Кадыров, сын руководителя Чечни Рамзана Кадырова, 29 апреля 2024 года назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе.

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Татарстан

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