Хантер Байден признан присяжными виновным в нарушении правил хранения оружия

Суд присяжных вынес обвинительный вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия сыном президента США Хантером Байденом, пишет ТАСС.



Расследование в отношении сына президента США Джо Байдена началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период он принимал наркотики и при этом владел револьвером. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или держат у себя наркотические вещества.

Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тысяч. Дата вынесения приговора еще не определена, обычно приговор выносят в течение 120 дней.

Это первый случай в американской истории, когда сын действующего президента признается виновным в преступлении. Ожидается, что Хантер Байден получит гораздо меньше максимального срока как впервые совершивший преступление.

Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что сын Байдена лоббировал в правительственных кругах страны интересы компании Metabiota, занятой в биологических проектах на Украине.