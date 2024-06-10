Комитет Госдумы по безопасности поддержал законопроект о введении режима миграционной высылки

Фото: Максим Платонов

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал концепцию законопроекта о введении в России режима миграционной высылки. Соответствующая информация появилась на сайте Системы электронного обеспечения законодательной деятельности Госдумы.



В заключении комитета отмечается, что принятие законопроекта позволит усилить контроль государства над находящимися на территории России иностранными гражданами, а также мотивировать их легализовать свой статус.



Согласно законопроекту, режим высылки начнет действовать в отношении иностранца с момента публикации сведений о нем в Реестре контролируемых лиц. Иностранные граждане будут ограничены в ряде прав:

изменять место жительства или пребывания в стране без разрешения органа внутренних дел;

управлять транспортом;

заключать брак;

открывать счета в банках, включая кредитные, без разрешения органа внутренних дел.

Кроме того, они не смогут распоряжаться денежными средствами в банках России, за исключением покупок на сумму до 30 тыс. рублей в месяц и оплаты билетов на транспорт из страны.

Правоохранители также получат право проникать в помещения и на территории, где может находиться контролируемое лицо, в том числе с преодолением сопротивления.

Напомним, все иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Кроме того, в представительствах МВД России за рубежом можно будет зарегистрировать свои биометрические данные.

Рената Валеева