Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей об ухудшении погоды 9 июня
Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей об ухудшении погоды 9 июня. Так, по прогнозу организации на территории республики в воскресенье ночью и утром ожидается туман.
В том числе на территории Татарстана днем и вечером прогнозируются грозы с усилением ветра до 15—20 м/с. Также возможно выпадение осадков в виде града.
Сегодня же вечером в столице Татарстана прогнозируется переменчивая облачность и до 17 градусов тепла.
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