Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей об ухудшении погоды 9 июня

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей об ухудшении погоды 9 июня. Так, по прогнозу организации на территории республики в воскресенье ночью и утром ожидается туман.

В том числе на территории Татарстана днем и вечером прогнозируются грозы с усилением ветра до 15—20 м/с. Также возможно выпадение осадков в виде града.

Сегодня же вечером в столице Татарстана прогнозируется переменчивая облачность и до 17 градусов тепла.

Разиль Самигуллин