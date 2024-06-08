Уровень безработицы в Татарстане в мае составил 0,18%

Фото: Максим Платонов

Министерство труда и занятости Татарстана представило данные по уровню регистрируемой безработицы в регионе. По итогам мая этот показатель составил 0,18%.

В мае был зарегистрирован 3 641 безработный при количестве заявленных вакансий 58 502. Эти данные свидетельствуют о том, что в Татарстане существует большое количество свободных рабочих мест.

Однако ситуация с безработицей в разных муниципалитетах Татарстана может различаться. В некоторых районах уровень безработицы выше среднего по республике. К таким районам относятся Новошешминский, Агрызский и Муслюмовский. В них уровень регистрируемой безработицы составляет 0,29%, 0,29% и 0,25% соответственно.

С другой стороны, в Лениногорском, Алексеевском и Тетюшском районах зафиксирован самый низкий уровень безработицы — менее 0,05%.

Согласно исследованиям HeadHunter, Татарстан занял первое место в рейтинге субъектов РФ по перспективности трудоустройства во II квартале 2024 года.

Разиль Самигуллин