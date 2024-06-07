Федерация шахмат России отстранена от членства в FIDE на 2 года

Фото: Динар Фатыхов

Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение отстранить Федерацию шахмат России от участия в организации на 2 года, сообщает ТАСС.

Причиной такого решения стало включение в состав организации региональных федераций новых территорий России. Дело было рассмотрено комиссией по этике FIDE после жалобы со стороны Украинской шахматной федерации. Это решение может повлиять на участие российских шахматистов в международных соревнованиях.

В настоящее время федерация шахмат России совместно с юристами организации планируют подготовить свои аргументы касательно решения об отстранении.

Разиль Самигуллин