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Федерация шахмат России отстранена от членства в FIDE на 2 года

21:23, 07.06.2024
Федерация шахмат России отстранена от членства в FIDE на 2 года
Фото: Динар Фатыхов

Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение отстранить Федерацию шахмат России от участия в организации на 2 года, сообщает ТАСС.

Причиной такого решения стало включение в состав организации региональных федераций новых территорий России. Дело было рассмотрено комиссией по этике FIDE после жалобы со стороны Украинской шахматной федерации. Это решение может повлиять на участие российских шахматистов в международных соревнованиях.

В настоящее время федерация шахмат России совместно с юристами организации планируют подготовить свои аргументы касательно решения об отстранении.

Разиль Самигуллин

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