Федерация шахмат России отстранена от членства в FIDE на 2 года
Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение отстранить Федерацию шахмат России от участия в организации на 2 года, сообщает ТАСС.
Причиной такого решения стало включение в состав организации региональных федераций новых территорий России. Дело было рассмотрено комиссией по этике FIDE после жалобы со стороны Украинской шахматной федерации. Это решение может повлиять на участие российских шахматистов в международных соревнованиях.
В настоящее время федерация шахмат России совместно с юристами организации планируют подготовить свои аргументы касательно решения об отстранении.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.