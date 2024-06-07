В Кирово-Чепецке на оформление входа в Комсомольский парк потратят 1 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

На оформление входной группы Комсомольского парка Кирово-Чепецка планируется потратить миллион рублей, сообщает istochnik.online.

Сейчас проект находится на стадии аукциона — начальная цена контракта составляет 998 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 июня, а победитель будет определен 17 июня.

Как сообщается, подрядчику предстоит провести работы по благоустройству входа в городской парк. В частности, необходимо установить освещение и малую архитектурную форму — ракету размером 3 на 5 метров из композитных панелей со световыми буквами. Все работы должны быть завершены до 15 августа 2024 года.

Отметим, что на обновление входной группы Центрального парка культуры и отдыха им. Горького направили 331,4 млн рублей. Дороже в Казани в этом году обошелся только велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы, захватывающий находящийся возле нее полуостров, — 337,9 млн рублей.