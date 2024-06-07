На ПМЭФ обсудили обучение специалистов по дефицитным направлениям

Фото: представлено пресс-службой "Авито"

На панельной сессии ПМЭФ эксперты обсудили тему «Квалификации будущего: рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений».

Сегодня в России наблюдается исторически минимальный уровень безработицы — 2,6% по всей стране, по данным Росстата за апрель 2024 года. Снижение численности незанятого населения сопровождается постоянным ростом спроса работодателей на кадры. Эксперты «Авито Работы» сообщили, что весной 2024 года прирост числа новых вакансий на платформе составил 57% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Одним из способов решения проблемы повышенного спроса на кадры для бизнеса стало сотрудничество с учебными заведениями, в особенности — с образовательными организациями, которые готовят специалистов высокотехнологичных отраслей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Помощь в обучении студентов дефицитных специальностей — это долг бизнеса для снижения напряженности на рынке труда, — комментирует старший управляющий директор платформы Артем Кумпель.

Адаптируясь к новым реалиям рынка труда, работодатели стали чаще предлагать соискателям без опыта возможность обучения с нуля или переобучение. По данным «Авито Работы», зимой 2024 года число вакансий с возможностью переобучения выросло почти в 6 раз (+460%). При этом интерес кандидатов к таким предложениям увеличился на 72%.

В ходе недавнего опроса аналитики выяснили, что половина работающих россиян (50%) хотели бы освоить новую профессию и продолжить свой карьерный путь по другой специальности. Лишь 27% респондентов не интересовала подобная перспектива. Среди причин, по которым опрошенные хотели бы освоить новую профессию, чаще всего россияне называли повышение зарплаты (45%), стремление к личному развитию и самореализации (38%), желание иметь собственное дело (30%), улучшение условий труда (23%), а также смену коллектива и профессиональной среды (16%).

Кроме того, наблюдается рост интереса к специалистам пенсионного и предпенсионного возраста. Компании все чаще привлекают работников на условиях частичной занятости или подработки.



Рената Валеева