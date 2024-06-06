Объявлены лауреаты премии «Лицей» 2024 года

Фото: Екатерина Петрова

Премия «Лицей» 2024 года определила победителей и вручила награды в номинациях «Поэзия» и «Проза». В категории «Поэзия» первое место занял Леонид Негматов из Саратова со сборником стихотворений «Открой». Второе место досталось Василию Нацентову из Воронежа за книгу лирики «Автопортрет», а третье место присудили Майке Луневской из села Первая Березовка (Тамбовская область) за поэтический сборник «Лес».

В номинации «Проза» победителем стала Анна Маркина из Люберец со сборником рассказов «Рыба моя рыба». Второе место заняла Ольга Харитонова из Новосибирска со сборником рассказов «Чужая сторона», а третье место присудили Евфросинии Капустиной из Санкт-Петербурга за повесть «Люди, которых нет на карте».

Помимо основных наград, жюри отметило специальными дипломами прозаика Дениса Дымченко за экзистенциальную глубину, а также поэтов Агнессу Перлову за остроту поэтического переживания и Артема Ушканова за новаторство. Ксения Август получила медаль «Слова на вес золота».

В специальной номинации «Выбор книжных блогеров» жюри выделило двух авторов — прозаика Асю Демишкевич и поэта Дарью Ильгову. Представители блогерского жюри вручили им статуэтки в виде «больших лайков» и сертификаты на индивидуальную годовую программу продвижения книг от платформы Rideró.

Заместитель главного редактора журнала «Юность» Татьяна Соловьева вручила специальные дипломы поэту Ксении Август и прозаику Дмитрию Серкову. Их произведения будут опубликованы в тематическом номере журнала «Юность», посвященном премии «Лицей». Поэт и издатель Дана Курская вручила спецприз Мирославе Бессоновой.

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Екатерина Петрова