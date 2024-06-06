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Банк России опубликовал официальный курс валют на 7 июня

16:31, 06.06.2024
Банк России опубликовал официальный курс валют на 7 июня
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 7 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня не изменилась, доллар повысился в цене на 0,02 рубля, евро также подорожал — на 0,13 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,22 рубля;
  • доллар — 88,76 рубля;
  • евро — 96,57 рубля.

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