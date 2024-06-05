Минниханов: «Молодое поколение все больше интересуется своими корнями»

В Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню русского языка и 225-й годовщине со дня рождения великого поэта А.С. Пушкина. В церемонии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Минтимер Шаймиев.

Рустам Минниханов подчеркнул значимость творчества Пушкина для русской культуры и его любовь к русскому народу. Он также отметил, что в Татарстане уделяется особое внимание сохранению и поддержке русского языка и культуры.

Раис упомянул о различных мероприятиях, проводимых в республике для сохранения и развития русского языка и культуры, таких как «Каравон», «Спасская ярмарка», «Алексеевские перезвоны», «Кузьминки», а также научные и образовательные мероприятия, включая Кирилло-Мефодиевские, Онегинские и Аксаковские чтения. Он подчеркнул популярность современных молодежных фестивалей русской культуры, таких как «ПушкинФест».

— Молодое поколение все больше интересуется своими корнями — это одно из главных достижений. Хочу выразить искреннюю признательность всем энтузиастам, которые вносят неоценимый вклад в важное дело сохранения духовного наследия: педагогам, работникам культуры и представителям общественности, — сказал раис.

Отдельно Минниханов отметил работу Русского национально-культурного объединения Татарстана. На встрече с активистами были обсуждены результаты реализованных проектов, намечены планы на будущее и поставлены новые задачи.

Подчеркнув важность традиционных семейных ценностей, Рустам Минниханов пожелал всем участникам торжеств семейного благополучия и счастья. Затем он вручил ряд государственных наград республики.

Рената Валеева