«Яндекс. Погода»: гроза в Казани прекратится в течение часа, но дождь будет идти на протяжении всего дня

Фото: скриншот "Яндекс.Погоды"

В течение ближайших суток в Казани периодически будет идти сильный дождь. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

Осадки, сопровождающиеся громом и начавшиеся сегодня в Казани в 12.30, закончатся в течение часа. Ливень ожидается в 15.00, он продлится два часа. Позже дождь прольется в 3 часа утра 5 июня.

Напомним, как сообщал Гидрометцентр Татарстана, 4 июня дневная температура в Татарстане составит от +26 до +31 градуса. Ночью местами, а днем на преобладающей территории республики прогнозируются кратковременные дожди, грозы с ветром 15—18 м/с, днем локально — до 22 м/с, днем в отдельных районах также возможен град.