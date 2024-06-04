В Зеленодольске на два года перекроют улицу Столичную для расширения дороги

Фото: Динар Фатыхов

В Зеленодольске началась масштабная реконструкция трассы Казань — Зеленодольск, передает ГТРК «Татарстан». Работы проводятся с двух сторон: на въезде в город и от стелы до мечети на улице Столичной в микрорайоне Мирный.

Сейчас прямой путь в город перекрыт, так как старое асфальтовое покрытие сняли и ведут масштабные земляные работы. Транспорт ездит в объезд по временной схеме: по улицам Сайдашева и Строителей с выездом на Столичную и обратно. Это привело к увеличению времени в пути рейсовых автобусов Зеленодольск — Казань до полутора часов, а в часы пик — до двух часов.

Цель дорожных работ — расширение существующей трассы до четырех полос. Первый этап реконструкции продлится до 15 июля. Затем начнется второй этап работ на следующем участке. Завершить реконструкцию планируют за два года. Часть работ будет выполнена уже в этом году. После завершения первого этапа работ начнется организация кольцевого движения через городскую стелу.

На реконструкцию дороги будет затрачено 67 миллионов рублей. Жителей города просят учитывать «временные сложности» при планировании маршрута.

— Очень тяжело работать. Сегодня и там пробки, и у нас здесь пробки. Везде все лезут, все хотят вперед, без очереди. Мы же по часам работаем, по расписанию. Бывает, даже опаздываем от своего расписания, — говорит водитель Рустам Гайнатуллин.

Рената Валеева