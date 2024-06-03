Система «ЭРА-ГЛОНАСС» охватила 11 млн автомобилей за 9 лет

Фото: Максим Платонов

За 9 лет существования государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» к ней подключилось 11 млн автомобилей. Пресс-служба АО «ГЛОНАСС» сообщает, что только с начала 2024 года система охватила почти 800 тыс. новых транспортных средств, тогда как за весь прошлый год было подключено порядка миллиона автомобилей.

«ЭРА-ГЛОНАСС» была создана 3 июня 2015 года по поручению президента России Владимира Путина. Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что система эффективно выполняет свою главную задачу — аварийное оповещение при ДТП, ежегодно спасая тысячи людей.

Система позволяет экстренным службам получать данные об аварии всего за 19 секунд. Это помогает соблюдать правило «золотого часа» в медицине катастроф, когда каждая секунда в первые 60 минут после аварии может спасти жизни и здоровье пострадавших.

За период существования «ЭРА-ГЛОНАСС» было передано более 380 тыс. аварийных вызовов. В 80% случаев срабатывание произошло в автоматическом режиме при тяжелых ДТП, когда водители и пассажиры не могли самостоятельно вызвать помощь.

Помимо аварийного оповещения, на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» функционирует система мониторинга общественного транспорта во всех регионах России. Это позволяет миллионам пассажиров в реальном времени планировать маршруты и получать информацию о времени прибытия транспорта через мобильные приложения.



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Екатерина Петрова