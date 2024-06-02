Глава РАН: «взрывной рост» IT в ближайшие 15–20 лет

Фото: Максим Платонов

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников выразил предположение о «взрывном росте» компьютерных технологий и возможностей нейронных сетей в течение ближайших 15—20 лет. В интервью «ТАСС дети» он подчеркнул, что такой прогресс может оказаться неоднозначным и не всегда будет направлен на благо человека.

Красников отметил, что компьютерные технологии, в частности развитие нейронных сетей и машинное обучение, окажут значительное влияние на общество в ближайшие десятилетия. Он выразил свое негативное отношение к популярному сегодня термину «искусственный интеллект», однако признал, что у нейронных сетей будут функции, схожие с человеческими.

В то же время глава РАН предупредил о трудностях, с которыми столкнется молодое поколение в будущем. Он отметил, что в интернете и социальных сетях будет сложно отличить настоящие события и новости от фейковых, созданных как нейронными сетями, так и недобросовестными пользователями.



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Екатерина Петрова