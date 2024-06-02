Зрители вместе с искусственным интеллектом могут создавать сериалы

Фото: Екатерина Петрова / Создано с помощью нейросети Kandinsky

Компания Fable Studio запустила Showrunner — первый в мире стриминговый сервис с искусственным интеллектом. С помощью небольших подсказок зрители могут создавать эпизоды сериалов. Этот сервис вызывал опасения и восторг одновременно.

Showrunner обещает пользователям написать сценарий, озвучить и анимировать их телепередачи с помощью всего нескольких слов-подсказок. Зарегистрировавшиеся пользователи получат доступ к десяти анимационным шоу.

Хотя подобные технологии не новы (в прошлом году Fable выпустила серию South Park, созданную при помощи ИИ), возможности Showrunner вызывают опасения относительно будущего развития индустрии развлечений. Согласно одной из версий, процесс автоматизации контента может стать медленным, но постепенным — от создания сюжетов фильмов до полного замещения человеческого творчества. Однако на данный момент Showrunner кажется скорее забавным экспериментом, чем серьезной угрозой.

Подобная концепция, вероятно, привлечет временный интерес, но не станет популярной на длительной основе, считают эксперты. А также они утверждают, что пока технология не может применяться массово и при этом качественно, не стоит волноваться о будущем индустрии развлечений.



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Екатерина Петрова