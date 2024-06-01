Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе разговора российский лидер поздравил армянского премьера с днем рождения, сообщает пресс-служба правительства Армении.



Никол Пашинян выразил благодарность Владимиру Путину за поздравление и наилучшие пожелания. Также он поблагодарил президента России за поручение Российским железным дорогам как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные в Лорийской области из-за наводнения 25—26 мая.

Напомним, 26 мая на севере Армении случилось наводнение из-за выхода из берегов реки Дебед. Стихийное бедствие разрушило две переправы и участок дороги.

Рената Валеева