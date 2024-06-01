Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства России

Фото: взято с сайта government.ru

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, об образовании нового органа в структуре правительства — президиума. В состав президиума вошли 21 человек.

В состав президиума, помимо главы кабмина, вошли все вице-премьеры и 10 министров из 21. Среди них — глава МИД Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Минтруда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также министры силового блока — глава Минобороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков и глава Минюста Константин Чуйченко.

В предыдущем составе правительства также был президиум, образованный в 2020 году. Он строился по тому же принципу: премьер-министр, все вице-премьеры и 10 ключевых министров.



Рената Валеева