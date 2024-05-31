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Владимир Путин освободил Михаила Попова от должности заместителя секретаря Совбеза России

11:39, 31.05.2024

Владимир Путин освободил Михаила Попова от должности заместителя секретаря Совета безопасности России. Он занимал эту должность с марта 2013 года, сообщило ТАСС.

— Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ, — говорится в документе.

Ранее Михаил Попов занимал пост помощника Секретаря Совбеза России. Он является заслуженным военным специалистом России, а также является доктором военных наук.

Разиль Самигуллин
Общество

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