Владимир Путин освободил Михаила Попова от должности заместителя секретаря Совбеза России
Владимир Путин освободил Михаила Попова от должности заместителя секретаря Совета безопасности России. Он занимал эту должность с марта 2013 года, сообщило ТАСС.
— Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ, — говорится в документе.
Ранее Михаил Попов занимал пост помощника Секретаря Совбеза России. Он является заслуженным военным специалистом России, а также является доктором военных наук.