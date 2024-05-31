Компания xAI, основанная Илоном Маском, привлекла $6 млрд инвестиций

Компания xAI, которую основал Илон Маск, получила $6 миллиардов инвестиций в рамках крупного раунда финансирования. На эти средства компания планирует посоревноваться с OpenAI в гонке искусственного интеллекта, передает The Verge.

У Маска уже есть опыт работы с искусственным интеллектом. В 2015 году он стал соучредителем вышеупомянутой OpenAI. Но в 2018 году Маск покинул компанию из-за разногласий по поводу ее приоритетов и стратегии развития, в частности, из-за отказа OpenAI от использования открытых моделей искусственного интеллекта в пользу закрытых, которые продаются за деньги. После этого Маск стал одним из самых активных критиков OpenAI.

Летом прошлого года Маск вновь вернулся в сферу генеративного искусственного интеллекта с новой компанией xAI. Компания занимается разработкой передовых систем искусственного интеллекта, которые обещают быть «правдивыми, компетентными и максимально полезными для всего человечества».

Одним из первых продуктов xAI стал Grok — более продвинутая версия ChatGPT от OpenAI. На данный момент Grok доступен только премиум-подписчикам соцсети X (бывший Twitter). Согласно тестам, проведенным компанией, Grok превосходит некоторые модели искусственного интеллекта от других компаний, но все еще отстает от лучших продуктов на рынке: Google Gemini, GPT-4, Claude3 от Anthropic.

Артем Гафаров