Путин поручил доработать и скоординировать национальные проекты до конца лета

Президент России Владимир Путин поставил задачу до конца лета составить и согласовать национальные проекты, рассчитанные на период до 2030 года. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссии Госсовета по социально-экономическому развитию.



По словам Путина, необходимо согласовать проекты между различными ведомствами и уровнями власти, а также внести их на рассмотрение Совета по стратегическому развитию. Кроме того, нужно проработать их финансовую часть. Президент напомнил, что для этого горизонт финансового планирования государства был расширен с трех до шести лет.

Путин также отметил, что в дальнейшем нацпроекты будут дополняться новыми инициативами. Расходы на национальные проекты станут ядром наиболее весомой части бюджета развития на федеральном и региональном уровнях.

Особо президент подчеркнул, что главная работа по достижению национальных целей ведется «не в кабинетах, а на местах». В связи с этим определяющую роль играют усилия региональных и муниципальных команд, предпринимателей, общественных объединений и инициатива граждан.



Рената Валеева