Банк ЗЕНИТ запустил вклад для детей «Будущее в ЗЕНИТЕ»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Банк Зенит

Банк ЗЕНИТ запустил новый продукт для юных клиентов — пополняемый вклад «Будущее в ЗЕНИТЕ». Родители, родственники или любые совершеннолетние клиенты могут оформить депозит на детей и проявить заботу о их будущем, обеспечив финансовую защиту.

Новый вклад предлагает выгодные условия:

вклад открывается в пользу несовершеннолетнего лица, по достижении 14 лет ребенок сможет воспользоваться накопленной суммой;

процентная ставка по вкладу рассчитывается как ключевая ставка ЦБ, уменьшенная на 1,75 п.п., сегодня ставка составит 15,22% годовых (с учетом капитализации процентов);

проценты выплачиваются ежемесячно на счет по вкладу;

разместить средства на вкладе возможно на сумму от 10 тысяч рублей в любом офисе банка ЗЕНИТ;

срок размещения средств составляет 367 дней;

по вкладу возможно пополнение без ограничений по максимальной сумме;

предусмотрена пролонгация вклада до исполнения ребенку 19 лет.

«Мы понимаем, насколько важно начинать заботиться о будущем своих детей и внуков уже сегодня. Поэтому мы создали продукт, который позволит постепенно и с выгодными условиями обеспечить устойчивый финансовый фундамент для близких. Уверен, что вклад будет востребованным у наших клиентов и станет прекрасным подарком для ребенка», — отмечает руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Руденко.

Подробнее с адресами отделений Private Banking можно ознакомиться на сайте Банка ЗЕНИТ.



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