Субсидирование автобусных перевозок в Челнах оценили в 250 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На субсидирование автобусных перевозок в Набережных Челнах требуется порядка 150—250 млн рублей, сообщил мэр города Наиль Магдеев.



В 2021 и в 2023 году город закупал 45 новых больших автобусов. В феврале–марте поступит еще 46. По словам Магдеева, в 2024-м город планирует получить еще 44 единицы транспорта. К 2025 году планируется иметь в общей сложности 200—250 автобусов, чтобы каждый маршрут был обеспечен автобусами большой вместимости.

— Понятно, что это потребует субсидий из городского бюджета. Сегодня мы нашему трамвайному управлению в год выплачиваем субсидий на выпадающие доходы около 100 млн рублей. Думаем, что если мы на все маршруты поставим автобусы большой вместимости, только выручки для нормального функционирования муниципального предприятия не хватит. Минимум на 150—250 млн рублей придется субсидировать городские автобусные пассажирские перевозки, как и трамвайное управление, — приводит слова главы города Chelny-biz.ru.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле Наиль Магдеев сообщил, что для города закупят 200 новых автобусов большой вместимости. Однако он не стал обозначать сроки. Мэр отметил, что таких замен «не бывает за один день», но пообещал, что с этим «не будут тянуть».

В конце марта на заседании городского совета депутаты решили выделить 300 миллионов рублей на покупку автобусов большой вместимости. Как отметил мэр города Наиль Магдеев, помимо этого, власти города заявились в федеральную программу, с тем чтобы получить в текущем году 50 автобусов и еще столько же в 2024 году.

В начале июля состоялась торжественная передача автобусов городу. На линии будут работать 24 автобуса. Они оборудованы автоинформатором со светодиодными маршрутоуказателями, автоматическим определением остановок, бегущей строкой в салоне. Каждый вмещает 111 пассажиров. 15 июля Магдеев проверил новый транспорт и отметил, что город продолжит работать в этом направлении.

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Маргарита Головатенко