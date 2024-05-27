Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с днем образования ТАССР

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с днем образования ТАССР. Соответствующая публикация была размещена в социальных сетях главы региона.

В самой публикации Рустам Минниханов назвал дату подписания декрета об образовании ТАССР и поздравил население с образованием республики на татарском и русском языках.

Напомним, 26 мая раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлениями в связи с празднованием Каравона — русского народного праздника.

Разиль Самигуллин