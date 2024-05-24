Для гостей фестиваля НУР в Казани откроют Южный корпус Пушечного двора и другие закрытые локации

Фото: Марат Салихов

Четвертый Международный фестиваль медиаискусства НУР (18+) открывает для горожан места, которые обычно недоступны для посещения. В этом году для гостей откроются четыре локации, куда удастся попасть только в рамках фестиваля. Это два зала Подземной галереи Баумана и два места в музее-заповеднике «Казанский Кремль» — Консисторская башня и Южный корпус Пушечного двора. В последнем разместится инсталляция Storm (18+) мультимедиадизайнера Анастасии Слабиняк.

Инсталляция Storm предложит зрителям прикоснуться к стихии грозы. Эффект шторма в совместном проекте «Тинькофф» и междисциплинарного мультимедиадизайнера Анастасии Слабиняк создают ее соавторы — художник лазерного шоу Ксения Медведева и саунд-артист Таня Маландина. Визуальные и звуковые метафоры величественного явления природы в сочетании с грозовыми разрывами, яркими вспышками молний обещают погрузить гостей фестиваля НУР внутрь самой стихии. Перед зрителями будет разыгран небольшой пятиминутный спектакль с дымом, лазерными молниями и звуковым сопровождением.



Анастасия Слабиняк — междисциплинарный мультимедиадизайнер. В своих креативных концепциях она использует разные приемы медиаарта: свет, звук, генеративную графику и интерактив. В ее подходе интуитивно понятные визуальные метафоры работают с эмоциями зрителей и позволяют им проявиться.

Увидеть инсталляцию Storm и ощутить эмоции от встречи со стихией зрители фестиваля НУР смогут с 24 по 26 мая. Арт-объект расположится в Южном корпусе Пушечного двора — месте, которое обычно закрыто для посетителей. Другой новой локацией фестиваля НУР в Казанском кремле станет Консисторская башня, где разместится инсталляция «Фрагменты».

Четвертый Международный фестиваль медиаискусства НУР в Казани объединит более 30 медиахудожников и международных студий из России, Франции, Японии, Нидерландов и США.

