Минэкономразвития определило правило патентования для IT-компаний

Фото: Людмила Губаева

Министерство экономического развития России установило новые правила патентования IT-разработок. Теперь для получения патента разработчики должны подтвердить работоспособность технологии с использованием реальных устройств. Ранее патенты на программное обеспечение не выдавались из-за отсутствия соответствующих правил, и IT-разработки защищались только авторским правом, которое охраняло дизайн и код, но не принцип работы продукта. Это создавало условия для кражи непатентованных разработок конкурентами.

Согласно новому приказу Минэкономразвития, патентной охране подлежат программные алгоритмы, работающие на определенных устройствах и достигающие конкретных результатов. В заявке должно содержаться подробное описание функционирования технологий, лежащих в основе программного продукта. Впервые в правила также включен термин «искусственный интеллект». Патент на изобретение будет действовать в течение 20 лет.

Министерство ожидает, что введение новых правил приведет к увеличению числа заявок от IT-компаний на получение патентов, что, в свою очередь, усилит защиту интеллектуальной собственности и стимулирует инновации в отрасли.



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Екатерина Петрова