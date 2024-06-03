«Луманзе/Снегурочка»: лирический хит от автора «Овсянок» и его отца

Тексты Дениса Осокина стали спектаклем для «Анемонового театра»

Фото: Максим Платонов

На театральной площадке MOÑ новоявленный «Анемоновый театр» показал спектакль «Луманзе/Снегурочка» (16+) по Денису Осокину, а точнее по текстам его внутренних авторов — поэта Весы Сергеева и писателя Аиста Сергеева. Состав актеров собран из многих городов, в конце постановки зрителей приглашают танцевать под песню «Вояж, вояж».



История из Коломны, транзитом через Ижевск, Москву, Самару

Спектакль «Анемонового театра» по тексту Дениса Осокина, который он написал в резиденции «Арткоммуналка» в Коломне. Это такая мастерская в 27 квадратных метров, где можно целый месяц творить.

Осокин был резидентом дважды, сначала — в 2013-м, а потом в марте 2023-го. В первый раз он написал книгу Аиста «Снежные подорожники», этот автор у него был сочинителем повести «Овсянки», известной по фильму Алексея Федорченко. В Коломне он по утрам слушал «Третью песню Леля» из оперы Римского-Корсакова. Так появился текст.

«Анемоны» — это тоже название книги Осокина. «Анемос» с греческого — ветер. Режиссер Андрей Опарин, выходя в начале спектакля, объясняет, что анемоны — это не цветы, а поцелуи в спину, или в ключицу или в плечо. Анемоны — лучшее знание и опыт, лучшая спешка и неподвижность, но не предмет…

Соавтор проекта Андрей Опарин работает в ижевском театре «Молодой человек», который был создан в 1991 году на базе народного театра «Ижмехсмех» Ижевского механического института. Закончил местный технический университет, пробовал себя в госуниверситете на филологии, потом окончил институт имени Щукина, его дипломной работой стал спектакль «Мальчиш-Кибальчиш».



Опарин — ижевский. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди его текущих постановок в репертуаре — «Бог ездит на велосипеде», «Фантазер. Огурцы», «Денискины рассказы». Мне кажется это важным, потому что, несмотря на возрастной ценз и тему, «Луманзе/Снегурочка» кажется детским спектаклем. Как сказала одна из зрительниц, он уютный, после него хочется обниматься.

Сейчас в мобильном театре — самарские художник по свету Эмиль Авраменко и хореограф Настя Лаврентьева, московская художница Лена Микулинская и ижевская актриса Алина Опарина. А также много казанцев — соавтор пространства Алиса Гулканян, актрисы Лена Качиашвили (известная по работе в ТЮЗе, где играла Маленького принца), и Светлана Косульникова. Эскиз спектакля впервые показали в резиденции «Щелыково» 11 июля 2023 года. В Казани провели второй и третий показы.

Все в спектакле поначалу — поэт Веса Сергеев. Даже сам Денис Осокин. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Веса и Аист, отец и сын

В начале звучат стихи, их читают актеры, а также один из зрителей. Все они называют себя Весой (Всеволодом Сергеевым), представителем мерянской культуры, как и его сын, прозаик Аист. Меряне растворились среди восточных славян, но их признаки остались.

Они оба — из Костромской области. Веса (1937—2001) жил в Кологриве, Аист, родившийся в 1965-м, жил сначала в городе Нея Костромской области, а потом — под мостом через Волгу в Кинешме, став бессмертным в 2006-м.

Просто напомним, что у Осокина есть еще один автор, Валентин Кислицын, который живет в Верхнем Услоне.

В стихах говорится о велосипедах, пижамке (пижанке), поэтизируются гаражи и канистра (про нее читает сам Осокин). Они как будто сочинены человеком нескладным, даже странным, но приятным. Ну, допустим:

мне нестрашны на белом свете

никакие беды и раны.

я иду и пишу строчки эти,

доставая блокнот из кармана.

я иду как невеста в монистах

и красивый я и счастливый.

я сегодня купил канистру

на окраине кологрива.

Введя зрителя в необходимое состояние, актеры показывают саму «Снегурочка», где Аист — это пиджак с велосипедным седлом вместо головы, а героиня — вроде бы Качиашвили, а вроде бы и платье. В спектакле что-то происходит, но что-то и не происходит.



Снегурочку играет Лена Качиашвили. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Один из эпиграфов — ремарка из одноименной пьесы Островского: «Леший сзади обнимает Мизгиря; Снегурочка вырывается и бежит по поляне. Леший оборачивается пнем. Мизгирь хочет бежать за Снегурочкой — между ним и ею встает из земли лес. В стороне показывается призрак Снегурочки. Мизгирь бежит к нему, — призрак исчезает, на месте его остается пень с двумя прилипшими, светящимися, как глаза, светляками».

Велосипедные колеса, блестки, видеопроекция, словно из фильмов Мишеля Гондри — на фоне истории, как девушка приехала в Коломну, а потом уехала, а вернется только с первым снегом, а герой разговаривает с ней, рассказывая о городах на Оке, а также о других реках, вспоминая попутно, что «В марийском селе Снег есть церковь Рождества Иоанна Предтечи, она долго была зернохранилищем, а теперь снова действует», а потом напевая по-французски историю, как матросы чуть не съели юнгу. В конце все зачем-то танцуют под «Вояж, вояж».

«Анемоновый театр» — я попросту его часть… И очень этим горжусь»

Конкретная и одновременно зыбкая проза и поэзия Осокина, с 2020 года лауреата не только «Дебюта», «Звездного билета», премии имени Андрея Белого, «Ники», «Белого слона» и Тукаевской премии (за книгу «Огородные пугала с ноября по март»), многократно экранизировались: «Öдя», «Шошо», «Ветер Шувгей», «Овсянки», «Небесные жены луговых мари», «Ангелы революции», «В сломанный микроскоп мы увидим Казань», «Ю. Река. Яха», «Сухая река». А вот с театром у него отношения только завязываются.

— Привет, Денис, я хотел бы узнать историю театра, хотя бы самую краткую.

— Мы с Андреем Опариным долго были знакомы заочно — нашлись однажды в социальных сетях. Андрей написал, что любит мои книги и фильмы и что хотел бы когда-нибудь вместе поработать, в том числе на удмуртском материале, он сам из Удмуртии из Ижевска, известный в городе театральный режиссер, артист, ставит спектакли и играет чаще всего в театре «Молодой Человек», много ставит по России и как приглашенный режиссер… Андрей написал, а я обрадовался, ведь для меня такое желание — стопроцентный пароль того, что мы, скорее всего, родственные души. Потом время шло, а мы тихо иногда перестукивались и мечтали… А потом, кажется, в 2021 году я предложил Андрею попросту начать что-то делать своими силами, не ожидая поводов и финансирования. Предложил выбрать любой мой текст, чтобы я адаптировал его для сцены. Оказалось, что мы вместе очень любим одну из самых важных книжечек моих — «Анемоны». И разделяем это анемоновое мировоззрение. Я написал для «Анемонов» первое приближение к постановке, но вперед вышла «Снегурочка/Луманзе»… А «Анемоны» — спектакль ждут. И верю, что дождутся воплощения. И родился «Анемоновый театр».

А Аиста Сергеева играет велосипедное седло и пиджак. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Что было дальше?

— Мы назвали так себя и тех, кто с нами работал перед прошлогодней театральной лабораторией-резиденцией в Щелыково. Она проходила в начале июля. Андрей подал туда заявку и пригласил почти всех нас — делать эскиз спектакля с группой единомышленников. За столами в столовой в Щелыково мы сидели при табличках «Анемоновый театр». Заселили нас в корпус «Снегурочка». Рассказ Аиста Сергеева «Снегурочка» был только что написан мной, совсем недавно, так что чернила еще не просохли. Мы на нашем худсовете решили делать эскиз именно по нему, хотя заявляли для участия в лаборатории другой мой рассказ — «Ящерицы, набитые песком» — и тоже хотим его обязательно поставить. Но по всем-всем энергиям и приметам мы решили пропустить вперед «Снегурочку». Сделали эскиз в течение недели. Очень ему были рады и нашей первой работе, было счастье... 11 июля 2023-го в корпусе «Снегурочка» санатория СТД РФ была премьера эскиза «Снегурочки» Аиста Сергеева в Щелыково — и это первый день рождения «Анемонового театра». А второй, вернее, вторые дни рождения — безусловно 31 мая и 1 июня 2024-го — после премьеры спектакля в Казани в MOÑ.

В нашем театре казанские — я, Алиса Гулканян и Лена Качиашвили. И все мы очень любим Казань, и в ней любим MOÑ, и советовали Андрею постучаться для полнокровной премьеры нашей «Снегурочки» именно сюда. Этим составом мы и собрались на первый разговор с Инной Ярковой в феврале этого года. И нас чудесно встретили…

— Как будете завоевывать Вселенную?

— О завоевании Вселенной мы не думаем. Хотим потихоньку делиться и дальше лучшим, на что мы способны в качестве людей, и будем по мере наших сил, даст Бог…

— Насколько, вообще, тебе интересно именно театральное воплощение этих текстов?

— Театр мне очень дорог и интересен, преочень. Настолько, что мне в будущем даже придется, видимо, себя немножечко от его обаяния ограждать, потому что мне надо прежде всего писать мою литературу, одному, за столом, а не качаться на сплошных волнах радости и взаимной любви, как вот сейчас в дни работы над «Луманзе». Но много качаться и не получится — жизнь ведь сильно сложнее, чем мечтается. И при этом соучаствовать в рождении новых спектаклей я очень хочу и буду. Физически или дистанционно или и так и так — как будет получаться. Как зрителю мне театр был интересен всегда, с детства. А как автору — с недавнего времени, с работы над спектаклем «Йуд Орол/Ночной Караул» в Йошкар-Оле в республиканских куклах с режиссером и другом Алексеем Ямаевым. Это был 2018 год. Спектакль потом получил первую в истории Марий Эл «Золотую Маску», а мы, коллектив, — Госпремию РМЭ в области театрального искусства имени М. Шкетана.

А уж «Анемоновый театр» — я попросту его часть… И очень этим горжусь. И благодарен до слез всем нашим, и всем кто нам помогал и помогает, и каждому зрителю, кто поверил афише и пришел на нас посмотреть.