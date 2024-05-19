Депутат Госдумы Краснодарского края: ночные атаки беспилотников — имитация бурной деятельности Киева

По словам депутата Госдумы от Краснодарского края Сергея Алтухова, ночные массированные налеты украинских беспилотников на гражданские объекты Кубани не имеют никакого военного значения и не способны нанести серьезного экономического ущерба региону. Об этом он сообщил РИА «Новости».



Беспилотники используются Киевом скорее для имитации бурной деятельности, считает Сергей Алтухов. Депутат подчеркнул, что российские средства ПВО успешно справляются не только с БПЛА, но и с западными ракетами, которые начал использовать противник.

Напомним, 15 мая над Татарстаном также сбили украинский беспилотник.

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