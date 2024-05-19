Рустам Минниханов обратился к журналистам республики

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к журналистам с поздравлениями в честь Дня печати Республики Татарстана.

— Всех журналистов республики с Днем печати! Вы всегда в центре главных событий Татарстана. Татарстаныбыз язмышына битараф булмаган өчен рәхмәт сезгә! Уңышлар! — написал Минниханов в своем telegram-канале.

Также журналистов с Днем печати поздравил руководитель администрации раиса Татарстана и председатель совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров.

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Рената Валеева