Асгат Сафаров: «Современные реалии накладывают особую ответственность на все медиасообщество»

«Современные реалии накладывают особую ответственность на все медиасообщество. Каждый из вас своим проникновенным словом и принципиальной позицией помогает людям ориентироваться в бесконечном потоке информации», — поздравил журналистов с Днем печати руководитель администрации раиса Татарстана и председатель совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров.



Он выразил уверенность в том, что «высочайшее мастерство, приверженность славным профессиональным традициям, неравнодушное отношение к делу и к судьбе любимой республики будут и впредь определяющими в работе татарстанского корпуса журналистов».

Асгат Сафаров пожелал всем журналистам неизменного энтузиазма и творческих успехов, здоровья и благополучия.